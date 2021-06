Prefeitura de Adamantina homenageia moradores e adamantinenses de coração

Como forma de homenagear os adamantinenses que moram na cidade ou que nasceram aqui, que talvez não estão mais na cidade, porém lembram com carinho do município, a Prefeitura de Adamantina preparou e está compartilhando em suas redes sociais, desde o começo do mês, uma série de vídeos com relatos, experiências e vivências.

O objetivo da ação é fazer com que essas pessoas compartilhem um pouquinho da experiência e mostrem como Adamantina faz parte de suas histórias.

Rubens Nakatu Junior, repórter do SBT, é nascido em Adamantina. Ele lembra com carinho da cidade. “Sou filho dessa gente, de pais e avós batalhadores que ajudaram a escrever a história de Adamantina no comércio e na educação. Me sinto honrado por estar aqui presente homenageando, parabenizando a Cidade Joia”, comenta.

Francieli Simionato é proprietária da Queijaria Monte Alegre “Meu pai sempre foi produtor de leite e há três anos, eu e meu esposo, resolvemos empreender na cidade. Coloco em prática toda a minha formação que foi adquirida aqui. Somos gratos a essa cidade. Nós amamos Adamantina, porque é uma cidade acolhedora, que oferece muitas oportunidades e está sempre evoluindo”, afirma.

Edson Teixeira é mais um personagem escolhido para ilustrar o amor pelo município. Ele que é empresário empreendedor e mais um que acredita no desenvolvimento da cidade.

“Em 1992, eu, meu irmão Edivaldo e meu pai Durval fundamos aqui o processo e produção de café expresso especial na xícara. Trabalhamos juntos há muitos anos! Hoje, já tenho a chegada dos meus filhos e netos e por aqui pretendemos continuar vivendo e participando dos momentos felizes de desenvolvimento da cidade por muito tempo”, assegura.

Kaouro Namba também integra os vídeos produzidos pela Prefeitura de Adamantina. Ele mora em Adamantina desde 1946 e relembra que nunca pensou em entrar no comércio, mas conforme o tempo passou, foi preciso se adaptar.

“Estamos com 28 anos no comércio. Eu amo Adamantina e daqui não vou embora!”, finaliza.

Os demais vídeos produzidos pela Prefeitura de Adamantina serão divulgados nas redes sociais. A Prefeitura de Adamantina está no Facebook, no Instagram, no Youtube e no Twitter. Siga!