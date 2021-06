Prefeitura de Adamantina decreta suspensão das aulas presenciais nas escolas estaduais do município

A Prefeitura de Adamantina, por meio do decreto 6372 de 07 de junho de 2021 suspendeu as aulas presenciais em todas as unidades de ensino da rede pública estadual.

A decisão pela suspensão foi tomada considerando o agravamento da pandemia causada pela disseminação do COVID-19, no município, o comprometimento do sistema local de saúde com ocupação de 100% dos leitos de UTI exclusivos de COVID, conforme informação da Santa Casa local e a necessidade de uniformizar a questão no território do município, a fim de garantir que as medidas sanitárias adotadas sejam mantidas por maior tempo, evitando que o fluxo de estudantes nas escolas aumente a incidência de contaminação pelo COVID-19.

Estão autorizadas as atividades de planejamento pedagógico bem como de organização e adequação das unidades escolares, de forma presencial, conforme os protocolos específicos, a fim de adaptar as unidades escolares para retorno gradual de aulas presenciais.

As medidas previstas no decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. O decreto entrou em vigor nesta terça-feira (07).