Com 5% para a conclusão, Prefeitura prevê entrega de vestiário e sanitários até o final de junho

No começo desta semana a reportagem do Folha Regional esteve nas construções do vestiário no campo do Jardim Adamantina e dos banheiros no Parque Caldeiras. E solicitou informações da Prefeitura com relação ao andamento das obras.

Na época que os serviços foram iniciados – ainda em 2015, na Administração Ivo Santos (2013/2016) –, a previsão era que a conclusão ocorreria, por contrato, no prazo de um ano.

De acordo com a resposta da Prefeitura, as obras estão em fase de acabamento. “Foram executados até o momento 95%, restando”.

Durante esses seis anos de duração das construções, a Prefeitura rescindiu o contrato com a primeira empresa (Construtora Rotoli) por paralisar e não retomar as obras. Depois, o Município precisou que fazer um novo processo licitatório que teve como vencedora a atual executora (Construlix Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda., de Adamantina), que assumiu as construções pelo valor de R$ 241.505,42.

A previsão de conclusão dos 5% que ainda restam e entrega da obra pela empreiteira responsável, conforme informado pelo Município, é que ocorra até o final deste mês (junho), já que o Contrato nº 03/2020 teve seu prazo de vigência aditado somente até 15 de julho de 2021.