Banda Marcial de Adamantina presta sua homenagem ao município por seus 72 anos

Vídeo com o hino pode ser conferido nas redes sociais da Prefeitura

Dando continuidade às ações que marcam os 72 anos de Adamantina, foi disponibilizado hoje (08), nas redes sociais da Prefeitura, um vídeo do Hino de Adamantina executado pela Banda Marcial de Adamantina (BAMAD). A BAMAD existe desde 1992 e conta atualmente com 70 integrantes no corpo musical e na linha de frente.

Confira abaixo a programação dos 72 anos

Na quinta-feira, 10 de junho, será realizado um Culto em Ação de Graças pelos 72 anos de Adamantina, com a participação limitada aos pastores que conduzirão o momento, sem presença de público. O culto será transmitido pelas redes sociais da Prefeitura.

No dia 11, sexta-feira, a Prefeitura de Adamantina também fará uma live para inaugurar diversas obras que foram executadas no município, entre elas: Parque do Caldeira, Lagoa dos Patos, situado na Praça Euclydes Romanini; Semáforos; Central de Atendimento ao Turista; Acessa Adamantina e será lançada a pedra fundamental do museu e arquivo histórico e, ainda, uma live em homenagem às vítimas da COVID-19.

Entre os dias 11 e 13, os munícipes poderão conhecer os veículos que foram conquistados pelo município nos últimos quatro anos e seis meses e que integram a frota municipal. A exposição será no Parque dos Pioneiros e a visitação é aberta.

No sábado, 12 de junho, será realizado na Santa Casa de Misericórdia a inauguração do Centro Diagnóstico de Imagem e do Banco de Sangue. O evento será presencial, porém restrito devido a pandemia.

No domingo, 13 de junho, haverá Missa do Padroeiro Santo Antônio em Ação de Graças aos 72 anos do município que será retransmitida pelas redes sociais da Prefeitura.

De 14 a 30 de junho, a Biblioteca Municipal de Adamantina terá uma exposição temporária em homenagem ao ex-prefeito Sérgio Gabriel Seixas. Todas as atividades virtuais poderão ser acompanhadas pelas páginas oficiais da Prefeitura de Adamantina nas redes sociais.