Prefeitura de Adamantina suspende atendimento presencial após às 19h a partir de segunda-feira (14)

Estão autorizados a funcionar após o horário apenas farmácias, supermercados e postos de combustíveis

A Prefeitura de Adamantina, por meio de decreto 6373, suspende a partir de segunda-feira (14) até o dia 29 de junho o atendimento presencial em estabelecimentos comerciais em funcionamento após às 19h, bem como atividades de caráter religioso de qualquer crença ou denominação.

Só poderão funcionar após às 19h farmácias, postos de combustíveis e supermercados. Os serviços de drive-thru e delivery permanecem autorizados.

A medida tomada pela Prefeitura de Adamantina considerou o agravamento da pandemia causada pela disseminação do COVID-19, no município; o comprometimento do sistema local de saúde com ocupação de 100% dos leitos de UTI exclusivos de COVID, conforme informação da Santa Casa local e, ainda, a orientação do Comitê de Contingenciamento COVID.

As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. O decreto entra em vigor hoje (08).