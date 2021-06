ARTIGO: Ensaio

” não é só a morte que iguala a gente. O crime , a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa ” Lima Barreto

Caroline Anze (*)

Nos dias de hoje é bom que se proteja , estamos em meio a uma pandemia: “epidemia que se dissemina por toda uma região, a todo globo terrestre”. Nós da cidade de Adamantina estamos inseridos nisso, não há uma questão, pode ser que não chegue ao nosso bioma prateado : chegou !

E o que podemos nós fazer frente a essa terrível e horripilante realidade, enfrentar, que nesse caso é não lutar! É ficar em casa o máximo possível, usar máscara N95 , álcool gel , e distanciamento social , por mais que aquele cheiro de churrasco faça cócegas no nariz e aquela cerveja gelada na mão , esquente o coração e faça por alguns minutos esquecer a doença e os mortos .

O corona vírus não tem remédio, tem vacina! As goteiras estão sendo fechadas, mas não vai parar cada vez aparecem mais e mais furos. O povo quer segurança, aquela segurança de poder andar na rua e sentir o vento batendo no rosto… os governantes municipais estão fazendo o possível e a sociedade civil faz sua parte …

Pode-se fazer mais, iniciativas privadas e publicas se juntarem e ver o que esta faltando, nesse caso falta testes, as pessoas andam de um lado para outro, e chegam todos ao mesmo local, a agenda, testes marcados para dias à frente, e se estiver com ” a coisa” , se Deus quiser não vai estar” ! Tudo se encaminha ao plantão !

Portanto iniciativas privadas e publicas podem se juntar, em ações que deem fôlego aos cidadãos e funcionários, ajudarem com testes, mesmo que paguem uma quantia irrisória, como vemos em outras cidades, aquele tal de drive – thru para testes! Tirem o povo do sufoco!

É para frente que se olha… rumo ao futuro !

(*) Jornalista Diplomada – MTB No. 58.448/SP .

Contato [email protected]