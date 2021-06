Adamantina sedia reunião destinada a integralização da saúde

Encontro contou com a presença do deputado estadual Reinaldo Alguz

Dando continuidade às ações destinadas à integralização e regionalização da saúde, foi realizada uma reunião técnica com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, equipe técnica da Santa Casa de Adamantina e secretários de saúde dos 10 municípios que integram a microrregião de Adamantina. Esteve presente ainda o deputado estadual, Reinaldo Alguz.

Na oportunidade, foi apresentado pelo secretário de saúde Gustavo Rufino, pelo gerente da Santa Casa Renato Sobral e pelo coordenador de estágio da UNIFAI Daniel Reis, coordenador de estágio, aos municípios participantes um estudo preliminar para iniciar a discussão e depois, fazer a apresentação das iniciativas propostas ao governo do estado.

Todo o projeto que está em desenvolvimento visa fortalecer a estrutura de saúde e oferecer uma alternativa com as mesmas características, mas mais próxima dos municípios que integram a microrregião.

Para isso, Adamantina já conta com um Centro de Imagens que será inaugurado durante a programação dos 72 anos do município e já possui um tomógrafo, equipamento que já possui a contratualização de três mil exames.

A UniFAI também participa do projeto com os alunos do curso de medicina visando fortalecer o atendimento na atenção básica, fazendo a prevenção de doenças e atuando ainda nos hospitais das cidades vizinhas.

Relembre

No final do mês de maio, o vice-governador Rodrigo Garcia esteve em Adamantina e visitou as instalações da Santa Casa e se dispôs a ajudar o município no desejo de promover a integralização da saúde.

Durante o encontro, o prefeito Márcio Cardim protocolou um ofício solicitando recursos de custeio para que sejam ampliados o número de procedimentos cirúrgicos, consultas de especialidades médicas e exames realizados.

A Santa Casa também protocolou um ofício requerendo recursos destinados à execução de melhorias na lavanderia, cozinha e setor de hemodiálise.