Motorista fica ferido após capotar caminhão na SP-294

O motorista de um caminhão VW/9.170 DRC com placas de Araçatuba ficou ferido em decorrência de um acidente ocorrido por volta das 15h05 desta terça-feira (8) no dispositivo de acesso ao Cemitério Municipal de Pacaembu na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294).



Segundo as primeiras informações obtidas pela reportagem do Adamantina Net junto aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o condutor seguia pela rodovia no sentido Pacaembu/Flórida Paulista, quando por motivos ainda desconhecidos, acabou invadindo o canteiro, chocou-se contra uma placa de sinalização e capotou por várias vezes até parar sobre o dispositivo.



Bastante machucado, o motorista recebeu os primeiros cuidados da Polícia Militar. Chovia no momento da ocorrência e os policiais improvisaram a cobertura do corpo da vítima e ainda utilizaram uma espécie de capa para protegê-lo da água.





Com a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e do resgate da concessionária que administra a rodovia, o homem recebeu os primeiros socorros, foi estabilizado e seguiu em uma ambulância de resgate para a Santa Casa de Pacaembu, onde permaneceu sob os cuidados médicos.



O caminhão ficou bastante danificado. A Perícia Científica foi acionada e compareceu ao local para a coleta de dados e imagens que vão auxiliar nos trabalhos de identificação das causas do acidente.





A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local dos fatos e registrou a ocorrência.



Mais informações e a atualização desta matéria podem acontecer a qualquer momento.