233 microempresários receberão auxílio empreendedor

Auxílio começa a ser pago a partir de segunda-feira (14)

A Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Fiscalização e Arrecadação Tributária e Finanças, divulga a lista final dos beneficiados com o auxílio empreendedor que foi instituído pela lei 4047 de 23 de abril de 2021. Os pagamentos terão início na próxima segunda-feira (14) e de acordo com a ordem de protocolo da adesão.

O auxílio atende às pessoas jurídicas e os profissionais autônomos que tiveram suas atividades suspensas, ainda que parcialmente, em decorrência da pandemia no exercício de 2021 de acordo com a lei 4047 de 23 de abril de 2021.

O valor do auxílio será de R$1.100,00, um salário mínimo federal e a limitação do crédito é baseada na ordem de Protocolo do Termo de Adesão.

O pagamento do auxílio empreendedor foi desenvolvido pela Prefeitura de Adamantina com o objetivo de mitigar os impactos econômicos decorrentes da pandemia do novo Coronavirus – Covid-19.

A lista final dos beneficiados com as datas de pagamento está disponível no site da Prefeitura de Adamantina.