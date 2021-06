Sessão da Câmara terá votações de Título de Cidadão e doação de imóvel para o Museu Municipal

A pauta de votação da sessão ordinária da Câmara de Adamantina, marcada para a noite desta segunda-feira (7), contará com seis projetos de lei para serem votados pelos vereadores.

A primeira matéria que será apreciada é o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021 que concede o Título de Cidadão Adamantinense ao Sr. Kaouro Namba. A iniciativa partiu dos vereadores Aguinaldo Galvão, Cid Santos e Ricardo Cangirão ‘Riquinha’, todos do DEM (Democratas).

Na sequência serão analisados outros quatro projetos de lei: nº 38/2021 que autoriza a Prefeitura repassar à Irmandade da Santa Casa auxílio financeiro emergencial; nº 39/2021, nº 40/2021 e nº 41/ 2021 que dispõem sobre a transformação de área de imóvel urbano.

O último da pauta trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, de autoria da Prefeitura do Município, que autoriza o recebimento em doação do imóvel para a instalação do futuro Museu Municipal.

A votação, na oportunidade, será ainda em primeira discussão. Em razão da restrição de horário de circulação estabelecida pelo Plano São Paulo, a sessão da Câmara de Adamantina tem o início marcado para as 18h, no plenário José Ikeda.