Santa Casa de Adamantina receberá R$ 300 mil de emenda parlamentar

Recurso será destinado ao hospital pelo deputado federal Vinícius Poit, partido Novo

No último sábado (5), Adamantina recebeu a visita do deputado federal, Vinicius Poit do partido Novo. Na oportunidade, ele foi recepcionado pelo prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Dinha, os vereadores Cid Santos, Hélio Santos, Noriko Saito, o presidente da Câmara Paulo Cervelheira e os gestores da Santa Casa Frei Mateus e Renato Sobral.

Durante a visita, o parlamentar anunciou o repasse de 300 mil reais para o hospital. O recurso é proveniente de um cadastro que a equipe do hospital fez na plataforma Emendas Inteligentes.

O montante recebido será usado na compra de equipamentos para o centro cirúrgico: três focos cirúrgicos e três bisturis elétricos.

“Agradecemos ao deputado Vinicius Poit pela destinação de recursos ao nosso hospital. Com ele, poderemos dar continuidade ao projeto de integralização e regionalização da saúde que objetiva tornar a nossa Santa Casa como uma referência em nossa região na realização de cirurgias”, afirma o prefeito Márcio Cardim.