Comemoração do aniversário de 72 anos de Adamantina tem início com evento na praça Élio Micheloni

Foi iniciada nesta manhã de segunda-feira (7) a comemoração do aniversário de 72 anos de Adamantina, cuja data oficial é 13 de junho (domingo próximo). As festividades são promovidas pela Prefeitura do Município por meio da organização da Secretaria de Cultura e Turismo.

A abertura da programação especial ocorreu na praça Élio Micheloni (jardim central), a partir das 9h, quando foram executados os Hinos Nacional e de Adamantina com o hasteamento das Bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e de Adamantina feito pelo prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Dinha Santos Gil e o presidente da Câmara, Paulo Cervelheira.

Além do secretário Sérgio Vanderlei, participaram ainda da solenidade o comando e atiradores do Tiro de Guerra, lideranças políticas e representantes da comunidade.

As autoridades municipais discursaram para ressaltarem a importância da comemoração dos 72 anos e a grandeza que alcançou a Cidade Joia.

A semana contará com eventos diários. Amanhã (terça-feira8), por exemplo, a atração é o lançamento do vídeo instrumental do Hino de Adamantina tocado pela Banda Marcial (BAMAD), nas redes sociais.

A programação de aniversário segue até o dia 30 de junho.