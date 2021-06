Prêmio para ganhador da Mega-Sena é estimado em R$ 7,2 milhões

O prêmio para quem acertar as seis dezenas do Concurso 2.378 da Mega-Sena, que está acumulada, é estimado em R$ 7,2 milhões Os números serão sorteados na noite deste sábado (5) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio rende, na poupança, em torno de R$ 50 mil por mês.

Em cada cartela da Mega-Sena, o apostador pode marcar de seis a 15 dezenas. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 4,50, e a máxima, com 15 dezenas, R$ 22.522,50.

As apostas podem ser feitas até as 19h em casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para fazer esse tipo de jogo, o apostador tem que ser maior de idade, cadastrar-se e informar o número do cartão de crédito.