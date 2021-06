Coordenador do Fórum Nacional de Governadores, o governador do Estado do Piauí, Wellington Dias (PT), encaminhou ofício nesta 6ª feira (4.jun.2021) ao diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, pedindo celeridade nos testes do processo produtivo de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para a fabricação da vacina Oxford/AstraZeneca pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e na aprovação das fases 1, 2 e 3 de testes da Butanvac, imunizante brasileiro que será produzido pelo Instituto Butantan.

No texto, os governadores solicitam que a agência confira “mais celeridade à fase de testes do processo produtivo de insumos farmacêutico ativos – IFAs que serão utilizados na fabricação da vacina Oxford/AstraZeneca pela Fiocruz” para que, com o êxito na transferência de tecnologia, “a produção do referido imunizante seja alavancada”. Leia a íntegra (397 KB).

Na 3ª feira (1º.jun.2021), a Fiocruz assinou contrato de transferência de tecnologia com a farmacêutica. O acordo autoriza a fundação a produzir IFA.