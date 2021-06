Eventos comemorativos dos 72 anos de Adamantina começam na próxima segunda-feira

A programação elaborada pela Prefeitura do Município prevê o início das comemorações dos 72 anos de Adamantina na próxima segunda-feira (7).

A data oficial do aniversário é 13 de junho (domingo). Haverá eventos virtuais e também presenciais com restrições e todos os protocolos sanitários.

A primeira festividade ocorre na segunda, às 9h, e será a Live de hasteamento do pavilhão nacional executada pelo Tiro de Guerra de Adamantina.

A semana contará com eventos diários: na terça-feira (8) a atração é o vídeo instrumental do Hino de Adamantina tocado pela Banda Marcial (BAMAD) que estará nas redes sociais; Quarta-feira (9) haverá outra Live para inaugurar diversas obras (Parque do Caldeira, Lagoa dos Patos, situado na Praça Euclydes Romanini; Parque dos Pioneiros; Semáforos; Infraestrutura Urbana; Central de Atendimento ao Turista; Acessa Adamantina), bem como será lançada a pedra fundamental do Museu e Arquivo Histórico Municipal; na quinta-feira (10) está agendado o Culto em Ação de Graças pelos 72 anos da Cidade Joia, transmitidos nas redes sociais, do qual participarão somente os pastores, portanto, não terá presença de público; Sexta-feira (11) será feita a Live de homenagem às vítimas da Covid-19; e também no dia 11 começa a exposição dos veículos conquistados pelo Município nos últimos quatro anos e seis meses para a frota municipal, no Parque dos Pioneiros.

A programação completa segue até o dia 30 de junho.