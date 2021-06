ARTIGO: Paredes Alvas e Província do faz de conta…

“Querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder só depois de poder. Quem quer nunca há-de poder, porque se perde em querer.” (Fernando Pessoa)

Sérgio Barbosa (*)

Espera-se, isso é, de um jeito ou de outro, porém, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA tudo pode ocorrer sem mais e com muito menos, assim, a INDICAÇÃO dos NOMES para a ESCOLHA pelo EXECUTIVO quanto aos DIREGENTES para o próximo mandato nas PAREDES ALVAS está com o EXECUTOR PROVINCIANO…

Entretanto, nem sempre os INDICADOS com apoio AMPLO pelos representantes das áreas docente, discente, funcionários/as e comunidade, serão os ESCOLHIDOS e assim por diante, ainda, tendo em vista os interesses que estão sempre deste e do outro lado…

Entretanto, faz-se necessário DESTACAR que no REGIME denominado DEMOCRÁTICO, todavia, neste cenário provinciano tal proposta está longe de ser levada em pelas MENTES BOVINAS que ocupam o PODER pelo PODER em nome do PODER, assim, o SEGUNDO pode ser o PRIMEIRO sem muitas considerações…

Todavia, espera-se que o LEGISLATIVO PROVINCIANO assuma a POSTURA de colocar os devidos PINGOS NOS IS para muitos desencontros com o EXECUTOR, isso é, caso seja ESCOLHIDO e INDICADO quem ficou sem SEGUNDO LUGAR nas para comandar as PAREDES ALVAS nos próximos quatro anos…

Nestes OCASOS mediados pelas TROCAS NADA SIMBÓLICAS que ocorrem nos BASTIDORES em todas as áreas afins aos interesses prioritários para a proposta acadêmica das PAREDES ALVAS, talvez o FUTURO da instituição esteja sendo relegado para SEGUNDO PLANO (sic) e ponto quase final…

Tais posicionamentos são necessários para uma REFLEXÃO CRÍTICA sobre as PROPOSTAS/PROJETOS apresentados para análise nas PAREDES ALVAS, bem como, as ESCOLHAS votadas e aprovadas em PRIMEIRO, segundo e terceiro lugares da LISTA TRÍPLICE…

As CARTAS estão em cima da MESA, ou melhor, os NOMES estão com o EXECUTOR para a formalização da tramitação burocrática com AVAL do LEGISLATIVO quanto aos NOMES determinados pelo EXECUTIVO PROVINCIANO em tempo de DEMOCRACIA na área acadêmica das PAREDES ALVAS…

O momento EXIGE que a comunidade acadêmica fique em ESTADO DE ALERTA para tal ESCOLHA do EXECUTIVO e qual será a DECISÃO do LEGISLATIVO frente ao PROCESSO e NOMES INDICADOS…

Espera-se que o PRIMEIRO possa permanecer neste LUGAR sem maiores questionamentos, haja vista que os mesmos receberam o DOBRO DE VOTOS do SEGUNDO colocado…

AVE ALEXANDRE e WENDELL!!!

QUEM SOBREIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

E-MAIL: [email protected]