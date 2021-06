Ação Camda Alimenta distribui mais de 90 toneladas de itens alimentícios

Iniciativa atingiu áreas sociais e entidades de 40 cidades dentro dos 5 Estados onde a cooperativa atua, totalizando 5.150 cestas básicas

Sob a iniciativa, liderança e articulação do diretor presidente da Camda, Osvaldo Kunio Matsuda junto aos demais diretores executivos, uma mobilização realizada pela cooperativa distribuiu 5.150 cestas básicas às entidades dos municípios onde possui filial.

A campanha intitulada “Camda Alimenta – uma ação para todos” teve como objetivo auxiliar àqueles que necessitam de alimento diante desta deficiência financeira por conta da pandemia que assola o país.

Inicialmente foi realizado um levantamento junto às instituições para que apontassem qual a maior necessidade para este momento. Com os itens selecionados, a Camda adquiriu 25.750 kg de arroz, 10.300 kg de açúcar cristal, 2.575 kg de café, 2.575 kg de farinha mandioca, 5.150 kg de farinha trigo, 5.150 kg de feijão, 2.575 kg de fubá, 5.150 kg de macarrão, 1.339 kg de extrato tomate, 5.150 kg de sal refinado, 1.288 kg de sardinha em lata, 2.060 kg de mistura pronta para bolo, 9.270 litros de óleo de soja, 2.060 kg de leite em pó e 10.300 litros de leite UHT.

Estes alimentos foram separados em cestas básicas e as mesmas distribuídas às entidades e instituições de mais de 40 cidades onde a Camda atualmente tem uma loja física, atingindo assim os Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

“A Camda está atenta às questões que envolvem a pandemia da Covid-19 e com esta ação reafirma seu compromisso com a comunidade onde atua em sua mobilização e auxílio contra a disseminação do novo coronavírus. Conseguimos alcançar uma quantidade expressiva de alimentos – aproximadamente 91 toneladas – para auxiliar os mais carentes, pois para milhões de brasileiros, a fome é algo crônico e duradouro. É não ter acesso regular a alimentos é perder a garantia de uma vida digna”, finalizou Osvaldo.