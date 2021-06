Vereadores propõem que antigo ‘Clube do Pontelli’ seja transformado em uma creche municipal

Na edição do dia 15 de maio o Folha Regional trouxe uma matéria que destacava a preocupação dos vizinhos sobre o estado de abandono em que está a antiga sede do conhecido ‘Clube do Pontelli’, fechada e desativada há anos.

Logo após a publicação, os vereadores Antônio Leôncio (Bigode da Capoeira), Alcio Ikeda Júnior e Rafael Pacheco, todos da Bancada do Podemos, apresentaram na última sessão ordinária da Câmara Municipal a Indicação nº 347/21, também relacionado ao local.

“Solicitamos junto ao Secretário Municipal de Finanças, seja incluída no Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA 2022/2025) previsão de projeto da instalação de uma Creche no prédio do antigo Clube do Pontelli”, propõem no documento.

Entre as justificativas feitas pelos autores no plenário, lembraram que existem diversos relatos dos moradores sobre sujeira, abandono, que propiciam a proliferação de animais peçonhentos como cobras, aranhas, dentre outros e a possibilidade de ser um local capaz de conter água parada criando condições propícias para o mosquito da dengue.

O que mostra a necessidade de a secretaria municipal criar um cronograma de limpeza para o local ou cobrar dos responsáveis pelo prédio que o preserve em boas condições.

A proposta de transformação do imóvel em unidade de educação infantil foi enviada pela Presidência do Poder Legislativo para que o Executivo analise e tome as providências que entender serem cabíveis no caso.