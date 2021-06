Velório e sepultamento do locutor Willian Tofoli acontecem na tarde de hoje, mas restritos à família

De acordo com informações passadas minutos atrás por familiares à reportagem do Portal Adamantina Net, o velório do locutor Willian Tofoli acontece na tarde de hoje, assim como o sepultamento está marcado para as 16h30 desta quarta-feira (2), no Cemitério Municipal.

Porém, ambos os momentos serão destinados exclusivamente à família, com o intuito de evitar aglomerações já que o locutor era bastante popular na cidade, como também em respeito à fragilidade emocional causada nos familiares durante a valente luta que Willian travou pela vida nos últimos 42 dias, sempre acompanhado pela mãe professora Therezinha Elisabeth Tofoli e pela Paloma Borzan Tofoli, sustentadas em muita oração pelos demais parentes e amigos.

“Estamos sem chão, mas pensamos que Deus precisou de um novo narrador de histórias para os seus anjos no céu”, expressou a família à reportagem.

Willian faleceu no início da madrugada de hoje. Ele batalhava contra as consequências da Covid-19 e estava internado desde o dia 20 de abril na Santa Casa de Presidente Prudente, onde foi intubado e chegou a apresentar avanços em seu quadro clínico. Inclusive, a expectativa da melhora e recuperação era diariamente vivida pelos amigos de profissão, ouvintes, familiares e pessoas de diversas cidades da região, porém, infelizmente, não resistiu.

Um dos locutores mais populares do rádio adamantinense, William Tofoli além de ser o diretor de programação da Rádio Life FM, também apresentava o programa “Jornal do Meio Dia” na emissora e atualmente estava atuando na 99 FM de Presidente Prudente.

Na sua trajetória pelo rádio, também esteve atrás dos microfones das emissoras do Grupo Joia, Cultura FM e na renomada 98 FM de Presidente Prudente, além de produzir materiais de áudio para diversas empresas popularizando assim sua inconfundível voz.