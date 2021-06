São Paulo perde do 4 de Julho e sai atrás na Copa do Brasil

Jogo começa e 4 de Julho abre o placar

A partida iniciou com o São Paulo assustando o 4 de Julho Com três minutos, Eder recebeu dentro da área, cruzou rasteiro, a zaga afastou e Vitor Bueno tentou aproveitar. O goleiro fez a defesa, jogando a bola para escanteio.

Logo depois, no entanto, aos nove minutos, o 4 de Julho-PI abriu o marcador. Esquerdinha cobrou escanteio fechado, Lucas Perri espalmou para dentro da área e a bola bateu em Orejuela antes de entrar, abrindo o marcador para a equipe piauiense.

São Paulo cresce e empata o jogo

Os minutos seguiram e o São Paulo trocava passes e chegava com mais facilidade ao ataque. Aos 16, Vitor Bueno tentou de cabeça, mas a bola bateu na zaga e ficou com o goleiro Jaílson.

No entanto, com 21 minutos, o Tricolor empatou. Shaylon conduziu e deu belo passe em profundidade para o centroavante Eder, que ganhou do zagueiro e tocou na saída do goleiro para empatar o jogo em Piauí.

Eder faz mais um e vira o jogo para o São Paulo

Depois do gol de empate, o São Paulo cresceu ainda mais no jogo e não demorou para virar, com um belo gol de Eder. Com 29 minutos, Welington cruzou para o centroavante, que driblou o goleiro com categoria e estufou a rede do 4 de Julho.

O São Paulo seguiu em cima e quase fez o terceiro com Hernanes, que bateu falta na entrada da área. A bola explodiu no travessão de Jaílson. Já o 4 de Julho chegou no final do primeiro tempo, quando Orejuela falhou no corte dentro da área e a bola sobrou para Dudu Beberibe. O atacante girou e chutou para fora.

4 de Julho empata no fim do primeiro tempo

Antes do final da primeira etapa, o time piauiense chegou ao gol de empate no último lance. Esquerdinha bateu falta na área, Orejuela falhou no corte e a bola sobrou para Gilmar Bahia soltar a bomba no gol de Lucas Perri e empatar.