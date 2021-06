Professor da UniFAI recebe homenagem do Cremesp por completar 50 anos de prática médica

Osmar de Oliveira Ramos coordena disciplinas de Semiologia do curso de Medicina

O médico e professor do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) Osmar de Oliveira Ramos completou 50 anos de exercício profissional. Em comemoração à data, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) fez a entrega no último dia 20 de um diploma que o homenageia pelo período de serviços prestados à sociedade e “por princípios éticos que contribuíram para elevar o prestígio e a dignidade da prática médica”.

“Ser médico foi o sonho realizado desde a minha infância e completar 50 anos de prática médica me trouxe um sentimento pleno de alegria por viver minha vida profissional fazendo com prazer o que mais gosto”, afirmou.

O Prof. Esp. Osmar é docente da instituição desde as então Faculdade de Filosofia Ciência e Letras de Adamantina (FAFIA) e Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia (FEO), que se tornaram Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) em 1998. Atualmente leciona e coordena as disciplinas de Semiologia do curso de Medicina e é presidente da Comissão de Residência Médica da UniFAI (COREME).

“Participar como docente da UniFAI desde FAFIA, FEO, FAI tem sido outro motivo de satisfação pessoal e profissional no âmbito da Educação atuando com disciplinas ligadas à área de saúde em cursos afins”, ressaltou.

Nome de Turma

A Turma 2 do curso de Medicina o escolheu para Nome de Turma na formatura a ser realizada no final do ano.

“No momento atual o meu sentimento de gratidão se mistura ao de honra pela homenagem da Turma 2 da Medicina pelo convite de ser o Nome de Turma dos formandos. Por reflexões das minhas atitudes como ser humano e médico só posso louvar e agradecer a Deus por estar comigo em todos os momentos da minha vida. Portanto estou muito emocionado, honrado e grato”, finalizou.

Currículo

Graduado em 1970 pela Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro, o professor Osmar fez Residência médica em Clínica Cirúrgica na Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). Tem Especialização em Radiologia, Endoscopia e Patologia do Sistema Digestivo pela Universidade do Japão, sendo um dos primeiros a cursá-la fora do Brasil.

É especialista em Endoscopia Digestiva pela Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) desde 1979, participante da fundação da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva de São Paulo (SOBED/SP) desde 1978. Foi membro fundador do Grupo de Endoscopia Digestiva (1975) e presidente do Grupo de 1975 a 1977. Chefiou o grupo de Cirurgia FAMEMA de 1975 a 1976 e foi preceptor de Clínica Cirúrgica na FAMEMA.