Paróquias de Adamantina celebram Corpus Christi com celebrações nesta quinta-feira

Os católicos celebram nesta quinta-feira (3) o Corpus Christi. E por isso as três Paróquias de Adamantina, a de Santo Antônio, a de Nossa Senhora de Fátima e a de São Francisco de Assis, prepararam programações especiais para os fiéis viverem este momento.

O feriado religioso marca a solenidade de um dos princípios mais importantes do catolicismo: o Sacramento da Eucaristia – O Corpo e o Sangue de Cristo.

Na Santo Antônio haverá missas presenciais em dois horários: às 8h e 17h. Durante o dia, o Santíssimo estará exposto para adoração na Igreja. E as celebrações serão também transmitidas ao vivo pelo Facebook ou YouTube da Paróquia.

Na Fátima as missas presenciais ocorrem nos mesmos horários (8h e 17h). Porém, a adoração ao Santíssimo está marcada das 9h às 17h, e ainda estará exposto das 8h às 12h nas seguintes Capelas: de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de São João Batista e do Sagrado Coração de Jesus; já na Capela de Santa Isabel de Hungria, além da adoração no mesmo horário das demais, haverá missa às 19h30. E as celebrações terão transmissões na TV Cidade, no YouTube e no Facebook da Paróquia.

Na São Francisco, também estão marcadas missas presenciais às 8h e às 17h. Terá ainda gesto concreto, na forma de doação de faldas geriátricas, tamanho G e Extra G. Após a primeira celebração, a igreja permanecerá aberta até às 12h com exposição do Santíssimo para os fiéis que quiserem fazer seu momento de adoração. Apenas a missa da manhã será transmitida ao vivo na página da Paróquia no Facebook.

Vale ressaltar que as três Igrejas seguirão todos os protocolos de segurança em saúde e distanciamento, assim como obedecerão ao limite de ocupação de 25% da capacidade máxima de público.