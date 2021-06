Operação Corpus Christi intensifica fiscalização da Polícia Rodoviária nas rodovias da região

Começa à 0h desta quinta-feira (3) a Operação Corpus Christi nas rodovias do Oeste Paulista. Até as 23h59 de domingo (6), a Polícia Militar Rodoviária vai intensificar as fiscalizações em 1.344,525 quilômetros de estradadas dos 56 municípios da região. A ação é alinhada ao “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito”, cuja proposta é reduzir em 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo.