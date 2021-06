Ministério da Saúde assina acordo para produzir vacina da AstraZeneca no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira um acordo de de transferência de tecnologia que permitirá a produção, pela Fiocruz, dos insumos necessários para a fabricação da vacina Oxford/AstraZeneca em território nacional. Com isso, o Brasil não dependerá mais da importação do chamado IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) da China.

O acordo foi assinado durante evento no Ministério da Saúde que contou com a presença do presidente e de outros ministros. O IFA será produzido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Entretanto após sucessivos adiamentos as primeiras doses 100% nacionais deverão ser entregues apenas em outubro.