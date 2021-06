Deputado Bragato busca implantação do Poupatempo

O deputado Mauro Bragato está trabalhando junto ao Governo do Estado de São Paulo para implantar uma sede do Poupatempo no município de Adamantina, com o objetivo de beneficiar moradores da região garantindo o melhor atendimento a prestação de serviços como emissão de documentos pessoais, documentação de veículos, emprego e trabalho.

De acordo com o parlamentar, caso seja firmado o governo, a população terá acesso mais rápido a 160 tipos de serviços de diversos órgãos, além de todos os atendimentos do Detran-SP, como primeira habilitação, renovação da CNH, transferência e licenciamento de veículos, revistoria, entre outros.