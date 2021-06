UNIMED ADAMANTINA: trajetória consolidada garante segurança e ampla cobertura em planos de saúde

Com 5 mil beneficiários, Unimed Adamantina é referência regional em planos de saúde. História é marcada por investimentos, solidez e compromissos com a melhoria contínua

Ano a ano, com investimentos na própria estrutura e ampliação de sua rede de cooperados e prestadores de serviços médicos, a Unimed Adamantina se consolida cada vez mais como referência segura em planos de saúde na região.

Além da estrutura local e regional formada por sua rede própria e uma rede prestadora qualificada, a Unimed Adamantina está inserida no Sistema Unimed, com atendimentos de urgência e emergência a nível nacional.

Sua solidez, a forte presença local e regional e a capilaridade nacional são fatores decisivos que fazem a cooperativa médica ocupar uma posição de destaque no setor.

A marca Unimed ocupa o 21º lugar entre as marcas mais valiosas do país.

26 ANOS DE HISTÓRIA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

A Unimed Adamantina iniciou sua história na cidade em 10 de agosto de 1994, com atendimento paras as cidades de Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariápolis, Parapuã, Pracinha, Sagres e Salmourão.

Ao longo de sua trajetória construiu uma estrutura de atendimento com amplo suporte aos beneficiários, cooperados e rede credenciada.

Dentro de sua missão, visão e valores, atua com investimentos e ações que a faz ser reconhecida como operadora de planos de saúde de excelência no segmento. Além da prestação de assistência integral à saúde, de forma objetiva e dirigida aos seus beneficiários, e dentro do seu compromisso e responsabilidade social, realiza e apoia ações em diversas demandas da comunidade, em programas preventivos na área da saúde e ações comunitárias de esportes, lazer, recreação, cultura e outros.

O TAMANHO DA UNIMED ADAMANTINA

A Unimed Adamantina conta com cerca de 5 mil beneficiários, atendidos em planos individuais, familiares e empresariais. Esse resultado é decorrente de uma trajetória de sucesso, credibilidade, solidez, investimentos e compromissos com a melhoria contínua.

A unidade adamantinense conta com 63 médicos coopera dos em sua rede local e regional, uma Farmácia própria com medicamentos a preços especiais e a Uniclínica, onde são realizados pequenos procedimentos, aplicação de medicamentos, consultas médicas e o Programa da Melhor Idade, direcionado aos beneficiários da Unimed, com acompanhamento médico, nutricional, de enfermagem e educação física.

Em âmbito local e regional, a Unimed Adamantina está integrada a uma rede prestadora de serviços que conta com cinco hospitais, três centros de diagnósticos por imagem, sete laboratórios de análises clínicas e mais de 40 prestadores de terapias, entre fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas. E junto ao Sistema Unimed, o beneficiário Unimed Adamantina tem atendimentos de urgência e emergência a nível nacional. 226 empresas têm contratos com a Unimed Adamantina; pela Cooperativa Camda, são 936 colaboradores com planos de saúde.

A Unimed Adamantina opera com diferentes configurações de planos de saúde, para pessoas físicas (planos individuais e familiares) e jurídicas (planos empresariais).

Atualmente, 226 empresas de diferentes segmentos utilizam os serviços de saúde da operadora adamantinense, entre seus colaboradores. Um dos destaques é a Cooperativa Agropecuária Camda, de Adamantina, referência nacional no cooperativismo do agronegócio, presente no estado de São Paulo e em mais quatro unidades da federação: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Desde 1994, a Camda confia à Unimed Adamantina a cobertura com os planos de saúde a todo seu quadro profissional.

Hoje, 800 colaboradores da Cooperativa Agropecuária e 163 dependentes são beneficiários da Unimed Adamantina. O tamanho da Camda e sua atuação em cinco estados brasileiros foram determinantes para a escolha de um plano de saúde que garantisse suporte, tranquilidade e segurança, como destaca o diretor de vendas e marketing da Camda, Laércio Vechiatto.

“Temos uma parceria de longa data e conquistamos um respeito mútuo entre as cooperativas. Nossos colaboradores de Adamantina são amparados pela equipe de atendimento local, e os demais contam com a assistência do intercâmbio da Unimed de Adamantina”. A relação de parceria e confiança entre a Camda e a Unimed Adamantina também é destacada pela supervisora de RH da Cooperativa Agropecuária, Marília Costa Ramalho. “Nossa equipe do RH tem contato direto com os colaboradores da Unimed de Adamantina, que estão sempre em prontidão para atender todas as nossas demandas. Não temos do que reclamar, apenas agradecer por essa parceria de anos”.

SERVIÇO

A Unimed Adamantina fica localizada na Avenida Rio Branco, 258, centro. Para saber mais, acesse o site www.unimedadamantina.com.br, ligue no telefone (18) 3502-4600 ou chame no WhatsApp (18) 99676-7761. Acesse também @UnimedAdamantina no Facebook e Instagram.