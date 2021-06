Times brasileiros não se enfrentam nas oitavas da Copa Sul-Americana

Os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana estão definidos. Os quatro brasileiros classificados não se enfrentarão nesta fase mata-mata (jogos de ida e volta). O Grêmio, que fez a melhor campanha na fase de grupos, terá pela frente a LDU (Equador), com a vantagem de jogar em casa o segundo e último duelo. Eliminado da Libertadores da América, o Santos encara o Independiente (Argentina), que soma nove títulos continentais.

Já o Athletico-PR, que conquistou a Sula em 2019, vai pegar o América de Cali (Colômbia). De volta aos torneios continentais após 25 anos, o Red Bull Bragantino vai o Independiente del Valle (Equador) como adversário nas oitavas da Sula. Os embates das oitavas da Sul-Americana começarão em 13 de julho.

A final da Copa Sul-Americana será em partida única no Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai). O campeão ganha o direito a disputar a Libertadores do próximo ano e a final da Recopa, além de um prêmio total, somadas todas as fases, de aproximadamente US$ 7 milhões (R$ 36 milhões). Há a previsão ainda de uma vaga no Mundial Interclubes da Fifa, mas a entidade ainda não definiu o formato do novo torneio.