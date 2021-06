Prefeitura é questionada na Câmara sobre não fechamento de passagem clandestina de veículos

Foi apresentado no plenário da Câmara Municipal o Requerimento nº 149/ 2021, com questionamento à Prefeitura de Adamantina sobre a não tomada de providências com relação ao fechamento de uma passagem clandestina de veículos sobre a linha férrea.

A iniciativa é assinada pelos vereadores Ricardo Soares Cangirão (Riquinha), Cid Santos e Aguinaldo Pires Galvão, todos do Democratas.

O local em questão fica localizado no início da Rua Hermenegildo Romanini no centro e dá acesso, após passar pelo barracão da Fepasa, à Avenida 15 de Novembro, na Vila Jamil.

Os autores da indagação pedem informações com relação à ‘quais dificuldades que a Prefeitura vem encontrando para fechar a passagem clandestina de veículos, tendo em vista os perigos de acidente, atropelamento que a ação irregular causa aos demais usuários do trecho, ou seja, pedestres e ciclistas.

Após ser aprovado por unanimidade no plenário, a Presidência da Câmara encaminhou o Requerimento para conhecimento e resposta da Prefeitura.