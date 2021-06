Integrantes de facção criminosa são transferidos da região para o sistema penitenciário federal

Os quatro homens estavam presos no Centro de Readaptação Penitenciária (CRP), em Presidente Bernardes (SP), onde funciona o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), e na Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, a P2, em Presidente Venceslau (SP).

Eles foram transportados em veículos da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) dos presídios até o Aeroporto Estadual de Presidente Prudente, com escolta da Polícia Militar, através do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e do Helicóptero Águia.