Futsal: buscando o 8º título, Brasil conhece grupo da Copa do Mundo

A Fifa realizou, nesta terça-feira (1º), em Lausanne, na Suíça, o sorteio das chaves da Copa do Mundo de Futsal. O torneio vai ser realizado entre os dias 12 de setembro a 3 de outubro, na Lituânia.

A seleção brasileira, que busca o oitavo título, ficou no Grupo D ao lado de República Tcheca, Panamá e Vietnã. O primeiro jogo será no dia 13 de setembro, contra o Vietnã. Depois, a equipe do técnico Marquinhos Xavier pega a República Tcheca, no dia 16 de setembro, e fecha a fase de classificação enfrentando o Panamá no dia 19.

O campeonato estava marcado para 2020, mas foi adiado em função da pandemia de covid-19. Serão três sedes. Os três primeiros jogos da equipe nacional ocorrerão em Klaipėda. Além dessa cidade, Vilnius, a capital do país, e Kaunas, que receberá a abertura e a final da competição, também serão sedes.

O mundial vai contar com 24 seleções na disputa, e seguem adiante rumo às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada chave e os quatro melhores terceiros.

Grupos do Mundial de Futsal

Grupo A: Lituânia, Costa Rica, Cazaquistão e Venezuela;

Grupo B: Rússia, Egito, Guatemala e Uzbequistão;

Grupo C: Portugal, Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos;

Grupo D: Brasil, República Tcheca, Panamá e Vietnã;

Grupo E: Espanha, Paraguai, Japão e Angola;

Grupo F: Argentina, Irã, Sérvia e Estados Unidos