Empreendedores que moram no Adamantina O participam de capacitação voltada a formalização das atividades

Após a entrega das casas, os moradores do Conjunto Habitacional Adamantina O são submetidos ao trabalho social que objetiva desenvolver as famílias que moram no empreendimento.

Dentre as atividades, coube a equipe social da CDHU identificar aqueles que são empreendedores. No local, existem 11 profissionais que atuam nas áreas de alimentação, artesanato, vendedor autônomo, revendedor, eletricista, pedreiro, entre outros.

Após a identificação, foi realizada uma reunião para auxiliá-los a respeito de temas como: formalização, pagamento do INSS, inscrição no MEI e a comercialização de produtos na feira.

No encontro, também foi entregue o Guia do Empreendedor, que é um material impresso destinado a dar visibilidade às atividades que são executadas pelos moradores.

O Sebrae participou da atividade trazendo informações técnicas sobre a importância da formalização das atividades desenvolvidas por conta própria e recolhimento de INSS e, ainda, sobre o que é ser Microempreendedor Individual e as vantagens que o cadastro gera.

Já os membros da secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária passaram informações sobre como deve ser feita a comercialização de produtos, inclusive sobre como trabalhar na feira livre e/ou atuar como ambulante. Estiveram ainda no encontro, representantes da secretaria de Assistência Social e a vice-prefeita, Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”.

A iniciativa integra diversas ações e atividades que estão em execução com as famílias beneficiárias do empreendimento Adamantina O e que estão previstas na realização do trabalho social pela equipe da CDHU.