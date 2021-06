Adamantina perde o Dr. Joamyr Castro: o médico exemplar e o rotariano dedicado às causas sociais e humanitárias

Faleceu na tarde de hoje (1º de junho) o Dr. Joamyr Castro, 86 anos, reverenciado no meio profissional pelo médico exemplar que sempre foi e elogiado na sociedade adamantinense como rotariano que teve a sua vida marcada pela dedicação às causas sociais e humanitárias.

Carioca de nascença, ele escolheu a Cidade Joia para escrever sua reconhecida história. O que inclusive o rendeu o Título de Cidadão Adamantinense em 2010.

Um verdadeiro pilar do Rotary em Adamantina, além de ocupar a presidência do clube de serviço de forma destacada (1966/1967), Dr. Joamyr chegou até o posto de governador do Distrito 4510 no Ano Rotário 2010/2011.

Entre os seus feitos, ele idealizou e implantou o programa de Síndrome do Alcoolismo Fetal, que visa coibir e tratar o consumo do álcool durante a gravidez, desenvolvido pelo Rotary Club em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde desde 2014.

A mais recente honraria recebida pelos serviços prestados à causa rotária foi a sua posse, em março deste ano, como Membro da Academia Brasileira Rotária de Letras.

Após a divulgação do óbito, nas manifestações publicadas nas redes sociais os familiares, amigos e companheiros rotarianos foram unanimes em afirmarem que “o Dr. Joamyr Castro deixa um legado enorme à classe médica, ao Rotary e à Adamantina.”

A causa da morte ainda não foi confirmada, porém, sabe-se que não se trata de Covid-19.

O velório e sepultamento ocorrem nesta quarta-feira (2), mas restrito aos familiares.