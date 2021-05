Prefeitos da região se reúnem e adotam ‘lockdown’ de quatro dias a partir do feriado

Outras atividades econômicas só poderão funcionar na modalidade delivery, e não será permitido o sistema drive-thru e nenhuma forma de retirada de mercadorias e produtos nas lojas.

Os municípios também informaram que vão aumentar a fiscalização sobre o cumprimento das novas regras, com multas de R$ 552 no CPF e também para estabelecimentos que não cumprirem as determinações anunciadas.