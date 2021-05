Indústrias Agrícolas inativas continuam com situações indefinidas e prédios abandonados

Localizadas no bairro rural Tucuruvi, as duas indústrias que foram instaladas como oportunidade de negócio e incentivo a agricultores familiares do município continuam fechadas e inativas há bastante tempo, inclusive, com os prédios em aparente estado de abandono. Diante da situação, a reportagem do Folha Regional fez contato com a Prefeitura de Adamantina e solicitou informações sobre quais providências foram tomadas sobre os imóveis.

Com relação à indústria de polpas, instalada na antiga escola do Tucuruvi, o Poder Executivo esclareceu que “como a Associação Passiflora dos Produtores Rurais de Adamantina e Região não está conseguindo atender os produtores, o departamento jurídico está tomando as providências necessárias para reverter os equipamentos ao Município, já que foram adquiridos com recursos da Prefeitura e apenas cedidos para utilização da APPRAR.” A solução projetada é investir em novo projeto voltado à Agricultura Familiar.

Já a situação mais indefinida diz respeito à indústria de produtos minimamente processados, intitulada de Packing House, inaugurada em 2016 junto também à APPRAR com investimento total de quase R$ 1,2 milhão do Governo do Estado por meio do Projeto Rural de Desenvolvimento Sustentável – Microbacias II Acesso ao Mercado. Inclusive, a cerimônia de inauguração na época contou até com a presença do então governador Geraldo Alckmin (PSDB), além de secretários estaduais, deputados e de autoridades municipais.

O barracão que abriga maquinário abandonado da antiga fábrica encontra-se inutilizado.

“Em relação a esta Indústria, neste momento, não cabe à Prefeitura a tomada de medidas, uma vez que não é de competência do Município”, respondeu o Executivo.

A reportagem tentou na quinta-feira (27) contato com a presidência da Associação, porém, sem êxito.

Ainda no início do mês de fevereiro deste ano os vereadores Rafael Pacheco e Bigode da Capoeira, ambos do PODE (Podemos, divulgaram nas redes sociais vídeo gravado nos dois locais e revelaram o abandono dos prédios no Tucuruvi.