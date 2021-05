Corinthians perde para o Atlético-GO na estreia de Sylvinho

A partida marcou a estreia de Sylvinho com técnico corintiano e também o retorno de Eduardo Barroca ao comando do Dragão.

Atlético abre o placar… Mas impedido

Pressionando a saída de bola corintiana, o Dragão começou melhor jogando no erro da defensiva adversária e até conseguiu marar o primeiro gol, após João Paulo receber um passe em profundida entre os zagueiros do Timão, mas um pouco a frente do penúltimo defensor o impedimento foi marcado.

Fernando Miguel brilha com defesas

Ultrapassada a metade do primeiro tempo, o Corinthians começou a dar sinais de melhora e nisso criou duas grandes oportunidades que pararam no goleiro atleticano Fernando Miguel. Primeiro, com Ramiro batendo cruzado de primeira, após receber um lançamento pelo lado direito de ataque. Depois, com Lucas Piton, aproveitando uma sobra, emendando para o gol, mas parando no arqueiro adversário.

Atlético abre o placar… E confirmado

No último minuto do primeiro tempo, o Atlético-GO abriu o placar, e dessa vez com um gol legal. Em uma jogada construída pelo lado direito de ataque, o Dragão chegou com Zé Roberto recebendo na entrada da grande área, servindo para João Paulo e recebendo para devolução no fundo na rede.

Fernando Miguel segue brilhando

No segundo tempo, o Corinthians voltou com as suas linhas mais altas, mas com pouca criação no último terço do gramado. O time que pecava no último passe, conseguiu um pênalti ao 17 minutos do segundo tempo em uma jogada individual de Gustavo Mosquito, que foi para cima da marcação, pelo lado direito, e foi derrubado pelo lateral Natanael.

Na cobrança, Mateus Vital bateu no canto direito de Fernando Miguel, que espalmou. No rebote, a bola voltou para o próprio Vital, que dominou, bateu no canto esquerdo, mas viu o goleiro atleticano se recuperar e fazer nova defesa.