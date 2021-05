Butantan aponta que covid deve ser controlada com 75% de vacinados, diz TV

Um estudo conduzido pelo Instituto Butantan em Serrana (SP) chegou à conclusão de que a pandemia deve ser controlada com 75% da população adulta vacinada contra a covid-19. Reportagem do Fantástico, da TV Globo, mostrou hoje os resultados do estudo que conseguiu imunizar mais de 95% da população vacinável do município do interior paulista.

Após dois meses de vacinação com a CoronaVac, vacina produzida pelo Butantan, a imunização promovida pelo estudo terminou em 11 de abril. Após o fim da vacinação, as mortes por covid-19 na cidade caíram 95%. Já as hospitalizações pela doença tiveram queda de 86%, enquanto os casos sintomáticos caíram 80%.

Ainda antes do fim da campanha, o Butantan observou que a pandemia foi controlada na cidade após a imunização completa com duas doses de 75% da população vacinável, que incluem os adultos com 18 anos ou mais, com exceção para pessoas com comorbidades graves e gestantes.

“Às vezes, as pessoas começam a ver, está aumentando a vacinação, mas não conseguimos controlar a pandemia, mas é justamente porque não atingimos um nível suficiente para controlar a pandemia”, explicou Ricardo Palacios, diretor médico de pesquisa clínica do Butantan.

Segundo dados do estudo, a primeira dose foi aplicada em 27.722 pessoas, o que representa 97,7% da população alvo. Já a dose de reforço foi aplicada em 27.160 pessoas, o que significa 95,7% do público alvo.

Os efeitos do estudo começaram a ser evidenciados na cidade entre o fim de março e o início de abril. Em março, Serrana tinha registrado 699 casos de covid-19 e 20 mortes pela doença. Em abril, mesmo durante o mês mais mortal da pandemia no país — com 82.401 óbitos —, foram 215 casos e apenas seis mortes.