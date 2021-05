Avenida defronte do Pioneiros recebe implantação de canteiro central e ampliação da rotatória

A secretaria de Obras da Prefeitura de Adamantina executa desde a última segunda-feira (24) obras de adequação da Avenida da Saudade, defronte do Parque dos Pioneiros e Posto da Cocipa, mais precisamente entre a Alameda Padre Nóbrega e as ruas Sebastião Rombaldi e Ithy Endo.

De acordo com o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, aquele trecho da via receberá duas melhorias: 1 – a implantação de canteiro central para evitar o cruzamento da pista em locais proibidos; 2 – ampliação da rotatória para facilitar a manobra de caminhões de grande porte que transitam pela Avenida.

Na manhã desta sexta-feira (28) a reportagem do Folha Regional esteve no local e constatou que a estrutura do novo canteiro já havia sido construídas, além de os funcionários já estarem trabalhando também nos serviços preliminares para viabilizar a modificação da circunferência da rotatória.

A previsão da Secretaria de Obras é que os trabalhos sejam concluídos até o final da próxima semana.

Os canteiros instalados receberão ainda paisagismo que será feito pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Todas essas obras de melhorias naquele trecho se somarão ao semáforo já instalado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Alameda Padre Nóbrega, que será colocado em funcionamento neste próximo mês de junho.