Governo vai acionar termelétricas de reserva para evitar falta de energia

O governo informou nesta sexta-feira (28) que o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que permite fazer leilões para contratar energia como forma de reserva no sistema. Como o jornal O GLOBO informou, o governo está estruturando um leilão extra a ser realizado ainda neste ano para a contratação de termelétricas que hoje não fazem parte do sistema de fornecimento de energia do país.

O objetivo é garantir o suprimento de eletricidade e afastar qualquer risco de racionamento no segundo semestre. O decreto desta sexta permite a realização do leilão, que depende ainda de outros atos do governo.

Nota da Secretaria-Geral da Presidência da República diz que o objetivo do decreto é permitir que eventuais oscilações na demanda em razão de algum aumento no consumo ou em razão de flutuações na oferta devido à redução da geração em outras usinas sejam supridas sem que haja interrupção na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.