Vereador sugere criação de Centro de Referência da Saúde da Mulher em Adamantina

O vereador Hélio José dos Santos (PL), na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na segundafeira à noite (17), fez a Indicação nº 370/2021 para que a Prefeitura de Adamantina viabilize a implantação de uma unidade básica de atendimento clínico especializado e direcionado às mulheres.

Segundo o autor do pedido, um Centro de Referência da Saúde da Mulher possibilitaria a realização de consultas, exames, pré-natal de alto risco, planejamento familiar, atendimento psicológico e social.

“Para este fim poderia, inclusive, utilizar a estrutura física, os equipamentos e materiais existentes no CIS (Centro Integrado de Saúde) e oferecer um serviço na área de saúde de qualidade e diferenciado para as mulheres do nosso município”, destacou Hélio.

A Câmara então enviou a Indicação para que a Prefeitura analise e estude a possibilidade de atendimento.