Sucesso marca palestra virtual da Aeaanap sobre a nova Lei de Licitações

Mais uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências. Assim pode ser definida a palestra online sobre a nova Lei de Licitações, promovida pela Aeaanap (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista) em parceria com Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo).

Em uma noite de conhecimento, os participaram ficaram por dentro da nova regulamentação, que modificou as normas referentes aos sistemas de contratação da administração pública.

O encontro virtual, realizado nesta quinta-feira (27), foi conduzido de “forma fenomenal e de fácil assimilação”, conforme destacado por participantes, pelo engenheiro civil Gustavo Ferreira Olkowski, que é auditor do TCU (Tribunal de Contas da União), com MBA em gestão de projetos e pós-graduação em auditoria e controle governamental.

Foi mais uma palestra organizada pela Aeaanap, que no período de pandemia atua para auxiliar na qualificação de profissionais e estudantes das áreas de atuação, além de possibilitar trocas de experiências entre os participantes, mesmo no ambiente virtual.

“É uma legislação recente, sancionada em abril. A nova lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para União, estados, municípios e Distrito Federal. E Aeaanap se mostra atual e compromissada com o profissional de classe, auxiliando-o com qualificação e dando suporte em todas as situações profissionais”, destaca o engenheiro agrônomo André Luiz Borrasca, presidente da Aeanaap. “Ficamos felizes com o sucesso da palestra, que foi muito rica em conhecimento. É o primeiro encontro deste ano que marca o início de uma série de atividades em prol do associado”, ressalta Borrasca.