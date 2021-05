POUSADA CPP AQUARIUS é opção de lazer e diversão para os associados na região

Os associados do Centro do Professorado Paulista em Adamantina e região contam com uma excelente opção de lazer e diversão para suas famílias. Localizada às margens do rio Paraná em Panorama, a Pousada CPP Aquarius conta com total infraestrutura para receber os associados e seus familiares com a qualidade de hospedagem, alimentação e serviços diversos.

Com 19 apartamentos dotados de ar-condicionado e TV, o espaço conta ainda com piscina, redário, mesa de sinuca, sala de estar, espaços para descanso e pesqueiro.

Oferecendo condições e descontos especiais aos associados, a Pousada CPP Aquarius está funcionando dentro das determinações do Plano São Paulo de Combate a Covid-19. Ligue e faça sua reserva: (11) 3340-0538 / 3340-0537.

Para se associar ao Centro do Professorado Paulista, procure a subsede de Adamantina e fale com a presidente Marlene Ribeiro Esteves.