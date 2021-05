Conselho Universitário define ‘lista tríplice’ para cargos de reitor e vice da UNIFAI; com Alexandre e Wendel em primeiro

Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira (28) o Conselho Universitário da UNIFAI definiu a posição dos nomes que compõem a ‘lista tríplice’ para que o prefeito Márcio Cardim (DEM) escolha quem serão os novos reitor e vice do Centro Universitário de Adamantina.

Somente duas chapas apresentaram candidatura e concorreram ao comando da autarquia. Sendo a chapa inscrita com o Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e Prof. Dr. Wendel Cleber e a segunda chapa com o Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira para reitor e Prof. Dr. Albanir Gabriel Borrasca para vice-reitor. Para fechar a lista trípice outros dois nomes foram eleitos pelos membros do Conselho Universitário: o Prof.ª Dra. Marceli Moço Silva e o Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon.

As três duplas escolhidas pela ordem de votação do ConsU foram: 1º – Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza (candidato a reitor) e Prof. Dr. Wendel Cleber Soares (candidato a vice-reitor), que receberam 12 votos; 2º – Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira (candidato a reitor) e Prof. Dr. Albanir Gabriel Borrasca (candidato a vice-reitor), que tiveram 6 votos; 3º – Prof.ª Dra. Marceli Moço Silva (candidata a reitora) e Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon (vice-reitor), que receberam 5 votos.

Com base nos prazos estabelecidos pela Resolução nº 03 publicada pelo Conselho Universitário, a ‘lista tríplice’ deve ser entrega ao chefe do executivo até a próxima segunda-feira (31 de maio).

A partir do recebimento, o prefeito Márcio Cardim precisará apontar sua dupla escolhida e enviar os nomes para o Referendo da Câmara Municipal, quando os vereadores votarão – se aprovam ou não a decisão do chefe do executivo –, e somente após este posicionamento serão anunciados os futuros responsáveis pela Reitoria da Instituição.

Os procedimentos no Executivo e no Legislativo devem ser tomados e finalizados dentro do mês de junho, tendo em vista que a posse da nova Reitoria da UNIFAI está marcada para 1º de julho de 2021. O próximo mandato seguirá até 30 de junho de 2025.