ARTIGO: Província e Paredes Alvas em tempo de faz de conta…

“Ter a disposicão de se pagar o preço é fundamental para se entrar em um projeto, do contrário, é melhor nem começá-lo.” (Flávio Augusto)

Sérgio Barbosa (*)

Deve-se registrar que os desencontros continuam ocorrendo atrás das PAREDES ALVAS faz alguns anos, porém, tudo indica que isto e mais aquilo vai continuar do mesmo jeito de sempre e assim por diante…

São muitas IDAS com poucas VINDAS em todas as áreas desta ORGANIZAÇÃO em tempo de pós-globalização mercadológica nesta PANDEMIA, ainda, pode-se afirmar que as denominadas ESTRATÉGIAS mediadas por meio de um PLANEJAMENTO focado no MARKETING estão patinando faz tempo neste tempo novo tempo…

Portanto, torna-se necessário uma REVISÃO destes INVESTIMENTOS na MARCA ORGANIZACIONAL, tendo em vista que o MERCADO atual continua abrindo novas alternativas patrocinadas pelas REDES SOCIAIS e plataformas afins aos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS das ORGANIZAÇÕES em geral…

Acreditar que INVESTIR em EMISSORAS DE TV ABERTA pode trazer algum retorno é FAZER DE CONTA, tais quais os fatos que ocorrem nesta PROVÍNCIA e nas PAREDES ALVAS para interesses que estão além da IMAGINAÇÃO dos/as PROVINCIANOS/AS…

Os ditos interesses em nome disto e mais aquilo acabam prevalecendo para uma aproximação entre os mesmos de sempre, haja vista que a MESMICE DE SEMPRE continua mais atual do que nunca nas PAREDES ALVAS…

Talvez, isso é, para quem ACREDITA na proposta do ALÉM que pode estar em conexão com a REALIDADE do momento, possa surgir uma LUZ neste cenário comandado pelos/as ALOPRADOS/AS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Outra COISA que pode ser do COISO com suas MENTES BOVINAS ao comando do BO.DO.QUIO, bem como, seguindo sempre o BERRANTE que mostra um único CAMINHO que deve ser seguido pela MANADA, todavia, a contagem REGRESSIVA já começou faz alguns anos nas PAREDES ALVAS…

Deve-se usar e abusar das ditas IRONIAS para que o OBJETIVO possa ser alcançado neste contexto PLURAL que continua mais SINGULAR do que nunca em nome PODER pelo PODER em busca do PODER…

Como ESTAR nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA se é impossível SER, haja vista o PASSADO que continua assombrando as PAREDES ALVAS com o nome do CRIADOR frente às CRIATURAS medianas deste tempo novo tempo…

As CARTAS, ou melhor, as CHAPAS estão em cima da mesa para uma ÚNICA ESCOLHA, portanto, a INDICAÇÃO deve ser PAUTADA pela QUALIFICAÇÃO e COMPETÊNCIA, além da FORÇA do PROJETO apresentado para ANÁLISE e ESCOLHA nas PAREDES ALVAS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

