Presidente do Butantan afirma que eficácia da Coronavac para idosos é alta; veja

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, reafirmou, nesta quarta-feira (26), que a Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida em parceria com a Sinovac, tem alta eficiência, inclusive para a população idosa.

“Com relação a esses comentários que têm surgido dizendo que a vacina tem uma eficiência menor em pessoas idosas, eu digo a vocês que todos os estudos que o Butantan tem feito, e são muitos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no município Serrana, no estado do Ceará e também no Chile, mostram que essa vacina tem uma alta eficiência, ou seja, ela é capaz de proteger contra os sintomas da doença, contra as internações e contra os óbitos. Em todas as faixas etárias acima dos 18 anos, inclusive nos idosos”, afirmou o presidente do Butantan, em vídeo publicado nas mídias sociais do instituto.