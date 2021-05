Cultura é destaque na TV Câmara de Tupã

Na TV Câmara de Tupã nesta quarta-feira (27), foram realizadas entrevistas com dois adamantinenses: o professor e vereador em seu quinto mandato Hélio José dos Santos, e a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Meire Cunha.

Meire, além de presidente do Conselho também integra movimentos da comunidade negra de Adamantina com incentivos, projetos e trabalhos.

Na entrevista foi destacada a participação de Adamantina no Afrofest 2021, evento realizado anualmente em Tupã e que ganhou nova característica com a participação de outras cidades polos. A participação de Adamantina contou com total apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

Foram abordados temas como as atividades da cultura em Adamantina, com destaque ao Hip Hop, capoeira, músicas e danças típicas.