Casa do Garoto recebe 400 quilos de alimentos da Campanha Vacina Contra Fome

Na manhã de hoje (27), a Instituição Solidária Carlos Pegoraro “Casa do Garoto” recebeu 400 quilos de alimentos arrecadados por meio da Campanha Vacina Contra Fome.

Serão beneficiadas 43 famílias das crianças que pertencem ao Projeto de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Para a presidente Ivoni Gonçalves Ramos, os alimentos vão reforçar as cestas que estão sendo entregues pela instituição às famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

A Campanha Vacina Contra Fome continua em Adamantina. Aqueles que forem receber o imunizante contra a COVID-19 podem voluntariamente fazer a doação de um alimento não perecível no Centro Integrado de Saúde (CIS).

Vacinação

No sábado (29), a Secretaria de Saúde está convocando 624 idosos e 40 profissionais de saúde que receberam a 1ª dose da vacina contra COVID-19 entre os dias 01 e 05 de março para receberem a 2ª dose do imunizante fabricado pela Astrazeneca/ Oxford/ Fiocruz no sábado (29).

A vacinação será em drive thru no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 8h às 13. Conforme informa a pasta, o informe técnico do Ministério da Saúde alterou o período de agendamento da 2ª dose. Agora, os grupos devem tomar a 2ª dose em 84 dias, ou seja, 12 semanas, após a 1ª.