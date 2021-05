Adamantina é representada no Programa de Articulação Regional de Políticas Públicas

Aconteceu na tarde de quarta-feira (26), em Presidente Prudente, o primeiro encontro do Programa de Articulação Regional de Políticas Públicas, numa promoção do Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.

Prefeituras, associações comerciais, sindicatos e outras entidades de 53 municípios estiveram representados no evento. A Prefeitura de Adamantina teve participação com o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei, e com a diretora do CRAS Thais Sgorlon Carmona Laviani.

O objetivo do programa é promover a discussão e implementação de Políticas Públicas de Fomento ao Empreendedorismo nos Territórios do Estado de São Paulo. Para implantação deste projeto o Estado foi dividido em 28 regiões.

Na região de Presidente Prudente começa o levantamento de informações relevantes para construção de agenda de ação conjunta e sugestões de formulação e implementação de políticas públicas ligadas a sete temas principais: desenvolvimento regional; compras governamentais e da agricultura familiar; agentes de desenvolvimento; desburocratização e melhoria do ambiente de negócio; inclusão produtiva e inovação no setor público; e economia criativa.

Os 53 municípios da região de Presidente Prudente apresentam uma população de 895.426, cerca de 2% da população do Estado. Já a comparação do PIB da região, à média estadual, evidencia-se a existência de grande diversidade econômica e com potencial de crescimento.

Com o aprofundamento dos dados coletados neste primeiro encontro, uma segunda reunião será realizada já em junho, com o objetivo de ajudar as administrações públicas e os municípios no desenvolvimento de ações e projetos para a melhoria das atividades econômicas.