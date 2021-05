Prefeitura de Adamantina divulga programação dos 72 anos do município

Atividades serão transmitidas pelas redes sociais

Adamantina completará 72 anos no próximo dia 13 de junho. Em razão da data, a Prefeitura preparou uma programação especial, mas que está sujeita a alterações devido a situação epidemiológica.

A programação contém momentos que acontecerão de forma virtual e presencial, porém com restrições e obedecendo os protocolos sanitários.

No dia 7, segunda-feira, será realizada às 9h uma live para hasteamento do pavilhão nacional executada pelo Tiro de Guerra.

No dia 8, terça-feira, será divulgado nas redes sociais um vídeo instrumental do Hino de Adamantina tocado pela Banda Marcial (BAMAD).

No dia 9, quarta-feira, a Prefeitura de Adamantina também fará uma live para inaugurar diversas obras que foram executadas no município, entre elas: Parque dos Caldeiras, Lagoa dos Patos, situado na Praça Euclydes Romanini; Parque dos Pioneiros; Semáforos; Infraestrutura Urbana; vestiários no Parque dos Caldeiras e Jardim Adamantina; Ponto de Atendimento ao Turista; Acessa Adamantina e será lançada a pedra fundamental do museu e arquivo histórico.

Na quinta-feira, 10 de junho, será realizado um Culto em Ação de Graças pelos 72 anos de Adamantina, com a participação limitada aos pastores que conduzirão o momento, sem presença de público.

O culto será transmitido pelas redes sociais da Prefeitura. Já na sexta-feira, 11 de junho, será realizada uma live em homenagem às vítimas da COVID-19.

Entre os dias 11 e 13, os munícipes poderão conhecer os veículos que foram conquistados pelo município nos últimos quatro anos e seis meses e que integram a frota municipal. A exposição será no Parque dos Pioneiros e a visitação é aberta.

No sábado, 12 de junho, será realizado na Santa Casa de Misericórdia a inauguração do Centro Diagnóstico de Imagem e do Banco de Sangue. O evento será presencial, porém restrito devido a pandemia.

No domingo, 13 de junho, haverá Missa do Padroeiro Santo Antônio em Ação de Graças aos 72 anos do município que será retransmitida pelas redes sociais da Prefeitura.

De 14 a 30 de junho, a Biblioteca Municipal de Adamantina terá uma exposição temporária em homenagem ao ex-prefeito Sérgio Gabriel Seixas.

Todas as atividades virtuais poderão ser acompanhadas pelas páginas oficiais da Prefeitura de Adamantina nas redes sociais.