Doria adia flexibilização e amplia fase de transição em São Paulo; entenda

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou a manutenção da fase de transição até 14 de junho como forma de conter o avanço da Covid-19 no estado. O governo anunciou, também, que aeroviários serão imunizados a partir de sexta-feira (28).

“O governo do estado de São Paulo prorroga a fase de transição até o dia 14 de junho, mantendo o funcionamento das atividades econômicas até as 21h, exatamente nos moldes em que vem operando atualmente. Os indicadores da pandemia recomendam cautela nesse momento, e é cautela que estamos adotando.”

Antes, Doria havia anunciado que o estado passaria por flexibilizações a partir de 1º de junho. No entanto, o aumento no número de casos fez o governo recuar. Doria afirmou que o estado realizou a compra de 1 milhão de testes rápidos, que serão aplicados em pessoas com sintomas leves. O governo também promoverá dez eventos piloto, entre 15 de junho e 30 de julho, para avaliar a capacidade de realização eventos sociais no estado.