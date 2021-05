“Bancários Solidários”: Sindicato de Tupã e região lança Campanha de arrecadação de alimentos

O Sindicato dos Bancários de Tupã e região, lança neste 1º de junho, a campanha “Bancários Solidários”, que tem como objetivo arrecadar alimentos para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade, consequência da pandemia que assola o país e que afeta economicamente muitas pessoas.

Carlos Roberto Lopes, presidente da entidade, reforça a corrente em prol de uma mesa mais farta às famílias, bem como, a luta contra a pandemia. “Vamos formar essa grande corrente para ajudar a quem mais precisa nesse momento. São trabalhadores como nós, e muitos desempregados que perderam suas rendas. Estaremos unidos na luta contra a pandemia e contra a fome”, destaca.

Participam da campanha as seguintes cidades: Adamantina, Bastos, Dracena, Osvaldo Cruz, Pompeia e Tupã.

São pontos de coleta, as sedes administrativas dos sindicatos e também os respectivos bancos: Santander, Mercantil do Brasil, Itaú, Caixa, Banco do Brasil e Bradesco.

A Campanha “Bancários Solidários” conta também com o apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec Brasil), da União Geral dos Trabalhadores de São Paulo (UGT/SP) e da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (FEEB – MS/SP).

“Faça sua doação e apoie essa linda Campanha”, finalizou o presidente Carlos.